Avec deux semaines d’avance c’était déjà Noël à AVF Chalon

Respectant une vieille tradition AVF (Accueil des Villes Françaises) Chalon a convié mardi ses adhérents à un repas de Noël au Clos Bourguignon.

Mosaïque de cabillaud et ses petits légumes. Jambon à l’os braisé accompagné de sa ratatouille. Plateau du berger. Entremet tout chocolat et délice passion... Avec quelques jours d’avance sur le calendrier, les adhérents d’AVF Chalon ont fêté Noël ce mardi midi au cours d’un repas convivial et festif.

Représentant Gilles Platret, maire de Chalon, Joël Lefèvre, adjoint en charge de la gestion de l’espace public, qu’accompagnaient Philippe Finas, adjoint chargé des sports, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux sports, a honoré de sa présence l’apéritif. Auparavant Jacqueline Gaudillière, conseillère municipale déléguée aux relations avec les clubs d’anciens, et Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée aux relations avec les associations de quartier, étaient venues souhaiter bon appétit à la quarantaine de convives réunie au Clos Bourguignon.

« On va avoir une belle Citadelle... »

« Je vous avais promis de venir et c’est avec un grand plaisir que je le fais » s’est plu à dire Joël Lefèvre. Avant de souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble des présents, l’élu chalonnais, comme il le fait toujours devant les adhérents d’AVF Chalon, a fait un rapide tour d’horizon de l’avancée des travaux entrepris dans la ville. « Comme vous le savez, il y a un rendez-vous très important au début de 2020... mais on continue tous les travaux commencés ». Avant de détailler « On va avoir une belle Citadelle, c’est une rue très commerçante de Chalon. Le quai des Messageries va se terminer, c’est une réussite. Quand on aura enlevé les barrières on va pouvoir se promener tranquillement au bord de Saône. Et je ne pensais pas que le Port Villiers ainsi rénové attirerait autant de monde ».

Des activités tous les jours

Première à prendre la parole, Françoise Finas, présidente d’AVF Chalon, avait remercié la Ville pour son soutien sans faille. Prenant pour exemple l’édition de la plaquette annuelle ou encore la préparation de la célébration du 50e anniversaire d’AVF Chalon, qui aura lieu le 16 mai prochain. Après avoir rappelé que l’AVF, autrement dit l’Accueil des Villes Françaises, était avant tout un service au nouvel arrivant, Françoise Finas n’avait pas manqué de signaler qu’à Chalon il y avait des activités tous les jours, avec notamment deux nouveautés, à savoir le vendredi une initiation au bridge au local du 20 rempart Saint-Vincent et le dimanche une rencontre informelle à la Brasserie du Palais.

Gabriel-Henri THEULOT