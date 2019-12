Journée autour du sport et de l'immigration à la maison de quartier des Aubépins

Ce matin, la Protection judiciaire de la jeunesse organisait une journée sur le thème du sport et de l'immigration, à la Maison de quartier des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mecredi matin, la direction territoriale de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire organisait une journée consacrée au sport et à l'immigration, à la Maison de quartier des Aubépins.



Une quinzaine de jeunes a pu assisté à une conférence sur le sport comme tremplin vers d'autres formes d'intégration des immigrés.



Parmi les différents intervenants, figurait Patrick Kahn, chargé de mission pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), qui a fait leur a fait l'historique des vagues successives d'immigrations dans notre pays et les grands sportifs qui en furent issus.



Pour mieux en parler, la PJJ invitait également des sportifs issus de l'immigration tel que Driss Essabar, responsable des médiateurs et des contrôleurs de Transdev STAC, plusieurs fois médaillé de semi-contact, full contact et de Qwan Ki Do. Il est également fondateur du Kick Boxing Club et Full Contact, à Saint-Rémy, en 1992 et de l'association Chalon Sport Insertion Jeunes.



La PJJ à Chalon-sur-Saône, c'est 1 unité de milieu ouvert (UMO) et une unité éducative d'activités de jour (UEAJ). L'UMO a aussi une mission de suivi pour les mineurs du Centre pénitencier de Varennes-le-Grand (15 places).



Khedidja Thibert, enseignante en lettres et histoire au lycée Émiland Gauthey, était présente, quant à elle, dans le cadre d'un projet sur le sport et les discriminations avec les 2ndes sportifs, pour la Semaine de la discrimination, dans le cadre d'une labellisation.



Étaient également présents, Géraldine Peltier, directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert d'insertion, Laurent Dequincey, conseillier technique insertion à la direction territoriale de la PJJ pour la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire, Ibrahim Rabo, responsable d'unité éducative de la PJJ, et Romain Rouchon, chef de service prévention spécialisée de la Sauvegarde 71, pour ne citer qu'eux.



À 14 heures, les jeunes se sont rendus au Gymnase de la Verrerie pour un tournoi de football.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati