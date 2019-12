Baptêmes de plongée pour les collégiens de Saint Dominique

Depuis 20 ans, dans le cadre de l'UNSS, la période des fêtes de fin d'année est l'occasion d'un joli cadeau.

Depuis une vingtaine d'années, Christophe Lacroix, Professeur d'EPS au collège Saint Dominique de Chalon sur Saône, propose à ses collégiens du mercredi après-midi, dans le cadre des activités UNSS, de passer leur baptême de plongée. En lien avec les bénévoles et passionnés de l'ASPRENAUT de Chalon, ce mercredi, ce sont quatre plongeurs et animateurs bien connus du club, qui ont donné de leur temps afin que les collégiens profitent de ce joli cadeau. Une initiative qui aura marqué un certain nombre d'esprits malgré les réticences habituelles liées à la découverte d'une nouvelle activité sportive.

L.G