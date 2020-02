MUNICIPALES - Jeudi, c'était aussi l'inauguration officielle du local de campagne de Bien Vivre à Chalon 2020

Plus de 100 personnes étaient présentes autour de Mourad Laoues, pour l'inauguration du local de campagne de Bien Vivre à Chalon 2020, jeudi. Le candidat écologiste qui mène cette liste citoyenne aux municipales de notre ville a présenté ses vœux de nouvelle année, l'occasion également de partager une galette des Rois et un verre de crémant de Bourgogne. Plus de détails avec Info Chalon.

La permanence électorale de Mourad Laoues, chef de file de la liste Vivre à Chalon 2020 et candidat écologiste aux municipales de Chalon-sur-Saône, le 15 et 22 mars prochain, a été inaugurée jeudi 9 janvier, à 18 heures 30.



Elle est située au 29 Rue Général Leclerc. Le rendez-vous a attiré plus d'une 100aine de personnes.



C'était l'occasion pour le conseiller municipal de l'opposition de présenter ses vœux :

«Une année de rupture politique, que nous voulons réalisatrice des espoirs que nous portons tous. Espoirs de voir notre ville entrer enfin dans le 21-ème siècle : adaptée aux enjeux d'aujourd'hui que sont le climat, la biodiversité, les inégalités sociales, la démocratie. Collectivement, une fois en responsabilité à la mairie, nous relèverons ces défis pour bien vivre ensemble à Chalon!

Nous voulons une ville qui protège ses habitants aujourd’hui, et demain, contre les effets du changement climatique, les pollutions, les précarités; nous voulons des investissements dans les économies d'énergie, la mobilité, les énergies renouvelables; nous voulons des créations d'emploi locaux et non délocalisables dans les filières de l’économie verte et d’avenir; nous voulons une alimentation saine et locale pour toutes et tous, en particulier pour nos enfants; nous voulons une ville qui permette à chacune et à chacun de vivre dignement, une ville accueillante qui protège toute personne présente sur son territoire; nous voulons enfin une ville où la démocratie est permanente, où l'implication citoyenne dans les affaires de la commune est forte, pour que Chalon réussisse la belle transformation qu'elle attend. Osons nous impliquer tous ensemble dans la vie politique locale!».



Le candidat, concluant par un bien énergique «Osons Chalon, naturellement!», invitait les personnes présentes à déguster une galette des Rois — période faisant suite à l'Épiphanie oblige! — et de discuter autour d'un crémant de Bourgogne.



Bien Vivre à Chalon 2020, ce sont des «citoyens Chalonnais organisés pour lancer une dynamique aux municipales» qui «aiment leur ville, ils ont pris leurs responsabilités et veulent concrétiser ces espoirs pour construire la transition écologique, citoyenne et solidaire dont Chalon a besoin», expliquait Mourad, dans son discours de nouvelle année.

Ce candidat est soutenu par Alliance écologiste indépendante, Génération écologie, Urgence Écologie et Europe Écologie Les Verts (EELV).



«Et pour les candidats sur notre liste, nous arrivons au terme de nos rencontres mais je ne peux rien dire de plus!», nous dit Sabine Blondeau, porte-parole de la liste citoyenne.



«La liste sera présentée en février...sans doute début février», rajoute, à ce sujet, Mourad Laoues, qui s'est dernièrement exprimé concernant la charge policière de jeudi matin, devant les grilles du lycée Pontus de Tyard, faisant 2 blessés, un professeur de sciences physiques de ce même lycée et Francky le Coléreux, figure bien connue des Gilets Jaunes du Chalonnais.



Rendez-vous pris donc, début février, pour découvrir la liste complète de Bien Vivre à Chalon 2020!



Une réunion publique aura lieu jeudi 16 janvier, à la Salle municipale Fontaine au Loup, Rue André Chénier, à partir de 20 heures, les candidats de la liste venant à la rencontre des Chalonnaises et des Chalonnais des quartiers Stade-Fontaine au Loup et de Saint Gobain.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati