Le loto du comité de quartier Boucicaut a cartonné!

Ce dimanche après-midi, salle du clos bourguignon, Michel Duployer, président du comité de quartier boucicaut et ses bénévoles organisaient un loto. Les organisateurs avaient le sourire car plus de 200 personnes étaient installées dans les deux salles. Les bénévoles étaient à pied d'oeuvre à la petite restauration et à la buvette lors des pauses. Gilles Platret, le maire de Chalon, Bernadette Vellard, Jacqueline Gaudillière et Solange Dorey, conseillères municipales ont présenté leurs voeux, salué les organisateurs et ont souhaité bonne chance aux joueurs. La Reine du 100e carnaval de chalon, Sidney Roussel, Océane Chanussot, 2e vice-reine étaient également présentes.