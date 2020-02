Voeux de Gilles Platret, maire de Chalon : "Enlevez les associations et il n'y a plus de vie sociale"

devant 700 personnes, ce mercredi soir, salle Marcel Sembat…

Ce mercredi soir, salle Marcel Sembat, environ 700 personnes assistaient aux voeux adressés aux associations et aux chalonnais par Gilles Platret, maire Chalon. Le premier magistrat de Chalon a souligné la richesse de la vie associative à Chalon et salué les bénévoles. Tout le monde se retrouvait autour du verre de l'amitié et de la tradtionnelle galette, moment de partage et d'échange.