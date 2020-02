MUNICIPALES - Isabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon inaugurent leur local de campagne

Ce matin,à deux mois des municipales, Isabelle Dechaume et son équipe inauguraient, dans la Rue de la Citadelle, le local de campagne de Chaque jour, Chalon!. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi matin, à 10 heures, c'était l'inauguration du local de campagne de Chaque jour, Chalon!, la liste menée par Isabelle Dechaume.



Lors d'une conférence de presse organisée le samedi 21 décembre, à l'Atelier Store, la conseillère régionale et départementale, âgée de 45 ans, avait annoncé sa candidature aux municipales 2020, à Chalon-sur-Saône.



«Je suis heureuse parce que le pari est réussi! Surtout que nous ne voulions pas d'un moment trop convenu et trop attendu. Nous sommes plus dans la convivialité et l'échange», nous explique la candidate.



«Il faut faire comprendre aux Chalonnaises et aux Chalonnais que la politique, ce n'est pas que serrer des mains et couper des rubans, les jours d'inauguration, c'est aussi savoir écouter», poursuit-elle, avant de rajouter :



«On doit rendre les politiques et les élus plus accessibles!»



Le moment d'échanges avec ds colistiers avec le public, au local, situé 8 Rue de la Citadelle, a duré jusqu'à 13 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati