Quand le son révolutionne la santé - Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité

Nous sommes tous impactés par les conséquences du bruit, autant dans notre environnement professionnel que personnel, et cela engendre malheureusement fatigue auditive, surdité, acouphènes, stress ... Mais le bruit et les sons ne se limitent pas qu’à cela, bien au contraire, ils peuvent également être utilisés à des fins utiles pour améliorer notre santé au quotidien.

Au cours de cette matinée nous verrons à travers des exemples concrets comment peut-on limiter l’impact du bruit sur notre santé ? Comment peut-on utiliser la musique à des fins thérapeutiques avec la musicothérapie ? Quelles sont les avancées des ultrasons dans le milieu médical ? Comment aider les implantés cochléaires à l’aide d’un serious game de rééducation auditivo-cognitive ? Comment améliorer l’acoustique des maté- riaux ? Comment mêler les pulsations des premiers instants de la vie à des mélodies de composition ?

Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette matinée sur « Innovation sonore : quand le son révo- lutionne la santé » organisée dans le cadre de la Semaine du Son de l’UNESCO, en partenariat avec défiSON, Minalogic et avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche Comté.

Parmi les thèmes abordés

• L’impact du son sur la santé

Avec l’intervention de Laurent Droin, Directeur du centre d’information sur le Bruit (CIDB).

• Les conséquences du bruit au sein du service néonatologie de l’hôpital de Chalon sur Saône

Avec l’intervention des Docteurs Céline Michelet Ducarme et Michel Françoise, Pédiatres au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

• Présentation de la musicothérapie au sein du CHS de Sevrey et des innovations dans ce secteur

Avec l’intervention de Nelly Madeira, Musicothérapeuthe au Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

• Projet Neurosyllabic : la genèse d’un serious game de rééducation auditivo-cognitive

Avec l’intervention de Julien Moly, Chargé d’Affaires au sein d’HappyNeuron.