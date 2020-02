A Chalon, le comité de bienfaisance Centre/Pasteur affiche une belle santé!

l'assemblée générale avait lieu ce mardi soir…

C'est dans la salle de la rue Couturier que se déroulait la 3e Assemblée générale du comité de bienfaisance du Centre/Pasteur. La présidente, Hélène Lapiche s’est exprimée devant une trentaine de personnes, en présence de Maxime Ravenet, adjoint au maire, en charge de la vie associative et de la démocratie locale. Après avoir remercié la municipalité, les personnes présentes, les bénévoles, la presse, les autres comités et la reine du quartier, la présidente laissa la parole à la secrétaire pour le rapport d’activités qui fut riche en évènements lors de l'année écoulée (galette, vente de brioches, rallye pédestre, fêtes des voisins, brocante place de l’hôtel-de-ville et St Laurent, repas de printemps, loterie de Pâques, ateliers du mardi après-midi, sortie cinéma, rallye pédestre, distribution de 100 colis de noël, réception reine du quartier, repas de noël…)

L’objectif principal était d’obtenir un local pour le comité, c’est chose faite. Il était inauguré le 26 avril 2019.

Du côté des finances, tout va bien, le bilan est positif. A préciser que le comité est parti de zéro.

Maxime Ravenet, adjoint au maire de Chalon : « Ce comité est un jeune comité. On se rend compte de l’investissement de tous les bénévoles. On se rend compte avec une gestion au corps d’eau, a généré assez vite des bénéfices. Toutes ces manifestations demandent une énergie folle. Je tiens à vous féliciter. Vous répondez réellement à la philosophie première et aux valeurs premières d’un comité de quartier. Le fait de pouvoir rompre la solitude des personnes seules et de détecter parfois la solitude. La solidarité on la reçoit, mais ça se redonne également. Meilleurs vœux et longue vie au comité. »

Le nouveau Bureau est composé de :

Présidente : Hélène Lapiche. Vice-présidente : Marie-Pierre Julien

Secrétaire : Marie-Pierre Codron. Secrétaire adjointe : Roselyne Vanneaux

Trésorier : Gérard Lapiche. Trésorier adjoint : Yves Dumery

Le nouveau Bureau en compagnie de Maxime Ravenet