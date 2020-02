MUNICIPALES - Une liste bientôt bouclée pour Isabelle Dechaume

La candidate de la liste Chaque Jour Chalon ne devrait plus tarder à officialiser la liste de celles et ceux qui l'accompagneront au printemps prochain.

C'est au sein de son local de campagne, rue de la Citadelle, qu'Isabelle Dechaume, chef de file de la liste Chaque Jour Chalon, a confié "que la liste est bientôt bouclée". "Nos contacts sont très fructueux, avec une belle participation de Chalonnais et Chalonnaises. Il y a une vraie spontanéité à venir frapper à nos portes" confie celle qui était en 2014 aux côtés de Gilles Platret et Sébastien Martin, avant de prendre ses distances suite à la polémique notamment autour des menus de substitution dans les cantines scolaires chalonnaises. "On invite les Chalonnais à regarder notre projet, à l'amender. On travaille avec sous le signe quotidien de l'humilité, de l'échange et de l'écoute des autres. C'est notre méthode qui plait".

Interrogée sur la présence de Marcheurs à ses côtés, "ils sont venus à nous, comme les autres. C'est sans doute notre méthode qui contraste avec d'autres, sans aucun ancrage politique. On n'a aucun compte à rendre à une quelconque formation politique mais uniquement aux Chalonnais. Celles et ceux qui sont autour de nous ne sont pas dans une logique de carrière politique". Pour autant, celle qui officie au conseil départemental et au conseil régional de Bourgogne-Franche Comté n'hésite pas à rappeler, "j'ai gagné en terme de compétences, à savoir celles de mieux maîtriser les articulations des différentes collectivités, celles de fédérer autour de projets moteurs pour une collectivité".

"Je suis très enthousiaste, j'aime les campagnes électorales et nos belles rencontres quotidiennes nous stimulent dans l'envie de propose autre chose. On n'est pas dans la critique mais dans celles de vraies propositions pour l'amélioration du quotidien des Chalonnais. Pour un projet avec plus de cohérences, plus de partages entre les quartiers, une cohésion des Chalonnais".

Sur la question de l'aménagement de la Place de Gaulle, Isabelle Dechaume n'entend pas prendre des postures politiciennes d'un côté ou de l'autre, "mais sur un dossier aussi structurant pour la ville de Chalon sur Saôn, on se doit d'avoir l'adhésion de la population et prendre le temps de la discussion".

Dans les cartons de la candidate de Chaque Jour Chalon, on trouvera également le déménagement annoncé des structures de l'Abattoir, situés sur le quai Saint Cosme, noyés désormais à proximité d'un programme immobilier.

Laurent Guillaumé