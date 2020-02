Jeune Chambre Economique : première réunion de l’année pour préparer 2020

En ce début d’année les membres de la JCE de Chalon se sont réunis pour préparer le programme de leurs actions en 2020.

La Jeune Chambre Economique de Chalon tient en général trois, voire quatre réunions générales par an. La première de 2020 vient d'avoir lieu ce jeudi dans les locaux d'Active, sous la présidence de Ludovic Berteau, le nouveau patron de la JCEL chalonnaise.

Dans un premier temps, Antoine Filipek, chargé de projet à Active, a présenté à ses amis de la JCE de Chalon, dont il est actuellement le trésorier, cette association fondée en 1998 et, en autres, spécialisée dans l'accompagnement de projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Ludovic Berteau a été élu le 12 décembre dernier à la tête de la JCEL chalonnaise mais il n'avait pas encore pris officiellement ses fonctions. C'est désormais chose faite avec la remise de l'insigne de président par Laure Villain, la présidente sortante. Auparavant cette dernière avait fait un rapide bilan moral. « En dépit de moments parfois difficiles en raison d'un effectif restreint j'ai vécu une année 2019 très positive et assez réjouissante... et je vous souhaite le meilleur pour 2020 ».

Une dégustation de vins chaque mois

La plus grande partie de la réunion générale a été consacrée à l'évocation des actions en cours et à l’étude. « Autour du 20 du mois, un vin du coin » a été lancée en octobre dernier et dès sa seconde organisation a connu le succès avec la présence d'une petite trentaine de participants ce mercredi soir à la Maison des Vins, venus déguster cinq grands crus de la Côte chalonnaise.

Le prochain rendez-vous est d'ores fixé au jeudi 20 février au bar La Pompe à Bière, situé 6 place général de Gaulle, mais le viticulteur n'est pas encore choisi. Rappelons que l’objectif de cette action est de mettre à l’honneur en même temps un vigneron de la Côte chalonnaise et un bar-restaurant du centre ville de Chalon, en favorisant les rencontres et les échanges entre habitants et acteurs locaux.

Objectif : 40 partenaires fin 2020

Le club partenaires, fondé officiellement en septembre dernier, se porte bien. Deux nouveaux partenaires sont venus le rejoindre : Active et Keops. Un troisième devrait arriver en février. Le club compte actuellement dix-neuf membres avec pour objectif d’atteindre les quarante d’ici fin 2020. La prochaine réunion du club se déroulera le 4 février à l’imprimerie Bezin Haller avec au programme une visite de l’entreprise et une présentation de la Jeune Chambre Economique.

Parmi les projets d’action envisagés figure une participation à la troisième édition du World CleanUp Day, qui aura lieu cette année le 19 septembre. La plus grande action citoyenne pour nettoyer notre planète. Un autre projet a notamment été évoqué : la création d’un club 40, 40 comme l’âge limite pour être à la Jeune Chambre Economique, et qui rassemblerait les anciens membres de la JCE de Chalon, lesquels pourraient apporter leur soutien aux membres actuels.

Une intronisation

La réunion générale a également été l’occasion d’une intronisation, celle de Maxime Lasserre, postulant depuis déjà plusieurs mois et déjà investi dans la commission « club partenaires ». Comme chacun sait, la formation tient une grande place à la Jeune Chambre Economique. En 2020 quatre séances de formation vont être mises en place, et plus particulièrement le 14 mars avec comme thème « directeur de commission » et le 29 août avec pour sujet « joutes et débat ». A noter que les collaborateurs des sociétés et associations membres du club partenaires pourront participer à ces formations.

Enfin la JCE de Chalon a été désignée par la fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté pour organiser le congrès 2020. Il aura lieu le 12 décembre prochain et devrait attirer de nombreux représentants des onze clubs que compte la fédération régionale.

Gabriel-Henri THEULOT