Dimanche matin le lions Chalon Doyen vous attend pour La soupe des chefs

Le lions-club Chalon Doyen vous convie, ce dimanche 2 février, sur les marchés de Chalon et de Chagny, à la 7e édition de La soupe des chefs, organisée au profit de ses œuvres sociales.

S’il est un rendez-vous à ne pas manquer au cœur de l’hiver, c’est bien celui que vous donne chaque année, à pareille époque, depuis 2014, le lions-club Chalon Doyen : La soupe des chefs. D’abord parce qu’une soupe bien chaude est l’un des meilleurs remèdes pour ne pas tomber malade, lorsqu’il fait froid dehors. Et puis, et peut-être surtout, parce qu’elle est préparée par des chefs renommés de Chalon et de la région.

Pour cette 7e édition pas moins de vingt-huit chefs ont dit oui à France Boyet et à son équipe pour confectionner chacun une marmite de soupe, d’après une recette inédite et qui sera disponible sur le stand de vente. Le contenu de chaque marmite sera conditionné en pots fermés d’un litre, qui seront vendus 5 € l’unité.

Vingt-huit soupes au menu

La soupe ou plutôt les soupes seront cuisinées ce vendredi 31 janvier par des chefs essentiellement de Chalon mais aussi de Chagny, Corpeau, Dracy-le-Fort, Fontaines, Fragnes-La Loyère, Lux, Mercurey, Saint-Boil, Saint-Rémy, et Tournus, et, cerise sur le gâteau pour rester dans le domaine culinaire, pour certaines par des chefs travaillant dans des établissements étoilés, à savoir La Maison Lameloise et L’Amaryllis.

Ces délicieuses soupes seront vendues à Chalon, place Saint-Vincent, et à Chagny, place de l’Hôtel-de-Ville, à partir de 8h 30.

Le bénéfice de la vente permettra de financer l’envoi en vacances d’enfants issus de familles en difficulté, originaires de Chalon et des environs, dans le cadre de l’action des Lions de France « Vacances Plein Air », durant deux semaines en août prochain. L’an passé, les lions-clubs de Bourgogne-Franche-Comté ont ainsi offert des vacances à cent quarante enfants de 10 à 14 ans.

Ce prochain dimanche, pour une fois, ne faites pas la grasse matinée et venez tôt sur le marché, car, comme toujours, les soupes risquent de partir comme des petits pains...

Gabriel-Henri THEULOT