Micmac autour de la présence de Laurent Nunez à Chalon sur Saône et une réunion publique tout simplement annulée !

La réunion publique qui devait se tenir au Clos Bourguignon comme annoncé par info-chalon.com a été annulée à la dernière minute.

C'est à se demander ce qui s'est passé dans l'arrière boutique de LREM en Saône et Loire. Annoncé pour un déplacement en Saône et Loire, avec un focus spécifique sur le Chalonnais, c'est finalement en contournant Chalon sur Saône que le Secrétaire d'Etat à la sécurité va assurer sa présence en Saône et Loire. Reste qu'une drôle d'impression demeure au point de s'interroger sur les raisons de ce retournement alors même que ce matin encore, l'annonce était faite de sa présence à la réunion publique du Clos Bourguignon.

Peur d'avoir plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur ?

Réaction des élus locaux dans un contexte de mouvement social quelque peu tendu notamment avec le Ministère de l'intérieur ?

En attendant, c'est un temps d'échange à huis clos avec des militants LREM qui est programmé... à Chalon sur Saône tout de même ! Et une réunion publique du candidat Rousselot-Pailley tout simplement effacée de l'agenda.

Laurent Guillaumé