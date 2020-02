Le 8 février au Port Nord de Chalon-sur-Saône, les musiciens Hervé Lapalud et Jonathan Mathis feront voyager le jeune public direction l’Enfancie. Un spectacle en association avec le Rêve de Marie Dream dont les bénéfices iront au profit de la recherche et des enfants hospitalisés en cancérologie pédiatrique.

2500. C’est le nombre d’enfants et d’adolescents diagnostiqués chaque année d’un cancer en France. Et auxquels « Une nuit pour 2500 voix » entend donner de la visibilité. Cet événement national uni scientifiques, associations et parents pour porter la voix de ceux qui sont trop souvent oubliés. Après avoir organisé trois randonnées couronnées de succès pour récolter des fonds contre les cancers pédiatriques en l’honneur de leur fille Marie, décédée en 2016 d’un cancer lymphatique, Sylvie et Didier Garopin continuent d’œuvrer pour les enfants malades avec leur association Le Rêve de Marie dream via la musique.

« Je chante depuis une vingtaine d’années pour les enfants hospitalisés à Lyon avec l’association Musigones. C’est là que j’ai rencontré Marie Garopin, avec qui nous avons écrit une chanson magnifique. Je suis resté en lien avec ses parents et je soutiens leur combat pour faire avancer la recherche », raconte Hervé Lapalud. C’est donc tout naturellement que le musicien et Le Rêve de Marie Dream se sont alliés le temps d’un spectacle le 8 février au Port Nord de Chalon-sur-Saône. Accompagné de son ami Jonathan Mathis, Hervé Lapalud présentera son concert « En Enfancie », « des souvenirs de voyage en Afrique et des histoires plus burlesques, tout cela en chanson avec des instruments variés : koras, orgue de barbarie, guitare, accordéon ou encore ukulélé ». A destination du jeune public à partir de 5 ans, le spectacle est accessible également aux familles, puisque « l’Enfancie, c’est le pays d’où l’on vient tous, et où l’on retourne quelques fois, dès que l’on s’étonne, dès que l’on joue, que l’on découvre, que l’on est curieux ».

L’intégralité des bénéfices des représentations sera reversée aux enfants malades. Une partie pour la recherche en cancérologie pédiatrique, l’autre pour la prise en charge des séances de sophrologie dans le service pédiatrie de l’hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône.



Une invitation à récolter des fonds et à chanter, rire, partager

« J’essaye d’apporter de la joie, du sourire partout où cela est possible. Le goût des mots aussi, l’envie d’inventer des histoires. Chaque trajectoire humaine nourrit la suite de mon chemin », sourit Hervé Lapalud. Ce voyageur s’inspire de ses rencontres et de ses expéditions, de Madagascar au Burkina Faso pour en faire des chansons.

Vidéo de lancement : https://youtu.be/DEuWjhMCYqA

Le 8 février, s’il jouera pour récolter des fonds pour Le Rêve de Marie, l’objectif ne change pas : « s’évader, rire, chanter, bref partager une belle tranche d’humanité ! »

Deux séances auront lieu, à 16 heures et 20 heures et une surprise sera réservée à chaque enfant. L’association espère que vous serez assez nombreux à ce rendez-vous pour que ce spectacle puisse avoir lieu.

« Marie aurait eu 20 ans le 4 février, s’émeut sa maman, Sylvie Garopin. Ce concert est une belle occasion de lui souhaiter son anniversaire ! »

Marylou Czaplicki

Informations pratiques :

« En Enfancie », chansons du monde par Hervé Lapalud et Jonathan Mathis. Le 8 février 2020 au Port Nord de Chalon-sur-Saône, séances à 16 et 20h. 12 euros par adulte et 8 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Renseignements au 03.85.48.37.97 Point de vente à l’Office de tourisme de Chalon (Place du Port Villiers) ou sur le site internet de l’association : www.le-reve-de-marie-dream.fr