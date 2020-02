La saison démarre fort pour le ROC

Dimanche matin, le président du Ring Olympique Chalonnais dévoilait aux membres du staff le programme de la saison; une période riche en événements. L'occasion pour les membres de revêtir leurs nouvelles tenues et de présenter le mini-bus du club de boxe anglaise de notre ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche matin, Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), avait convoqué les membres de l'équipe encadrante, à 10 heures 30, à la Salle Armand Langlais, pour une réunion, l'occasion de présenter le programme de la saison du club pour les mois à venir.



Actuellement, le ROC compte 200 pratiquants et 168 licenciés dont 80 adhérents en boxe éducative.



Le 15 février prochain, le club participera au tournoi de Saint-Jean-de-Losne (BEA et amateurs), accueillera le 25 et le 26 février 25 membres du Cercle Nautique Chalonnais et participera au gala de Lons-le-Saunier, le 28 février, parmi les participants Mourad Gmiza et Keelan Phan.



Le Ring Olympique Chalonnais proposera une animation, le 8 mars, pour la Journée internationale des femmes.



Il sera représenté pour le gala de Montceau-les-Mines, le 21 mars prochain, autres galas prévus, le 18 et 25 avril (amateurs et pros) au Creusot. Comme chaque année, bien entendu, le ROC sera au Tournois des Volcans au Complexe Sportif de Volvic (Puy-de-Dôme), le 16 mai, et au Challenge national de handi-boxe Gilbert-Joie (CGJ) de Bourges (Cher).



De plus, le 20 février, c'est l'assemblée générale du ROC. En fin de saison une sortie à Marseille est également prévue et d'importants travaux auront lieu le 15 juin.



C'était aussi l'occasion de présenter les tenues officielles des membres du ROC et le véhicule, nouvellement acquis par le club et floqué par NRD Production. Le ROC est aussi à la recherche de sponsors et propose un espace publicitaire sur ce même véhicule.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati