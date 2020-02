Le kiwanis Chalon Shaya organise cette semaine une grande vente de peluches

Vente de peluches cette semaine à la galerie du Châtelet.

Le kiwanis-club Chalon Shaya organise du 4 au 8 février prochains, de 10 heures à 12h 30 et de 13h 30 à 18 heures, à la galerie du Châtelet une grande vente de peluches au profit de ses œuvres sociales.

Les peluches proviennent du don exceptionnel d’une collectionneuse, désireuse d’aider la cause des enfants. Faut-il en effet rappeler que le Kiwanis à travers ses différents projets mène des actions en direction de l’enfance défavorisée et en difficulté. Les peluches, au nombre de cinq cents, et qui seront mis en vente au prix maximum de 20 €, sont de qualité et quasiment neuves.

Alors, si vous souhaitez offrir un nouveau doudou à votre enfant ou à votre petit-enfant ou acheter un joli ours tout simplement pour vous faire plaisir, n’hésitez pas à ouvrir la porte du 1 rue du Châtelet. La présidente Marie-Christine Osdoit et ses amies vous attendent.

G.H.T.