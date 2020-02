Cérémonie du Centenaire de la 238ème section des Médaillés Militaires de Chalon-sur-Saône

Hier matin, dans la cour de la Caserne Carnot, avait lieu la célébration du Centenaire de la 238ème section des Médaillés Militaires de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche matin, à 11 heures, une cérémonie s'est déroulée dans la cour de la Base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot, célébrant le centenaire de la 238ème section des Médaillés Militaires de Chalon-sur-Saône.



Jean-Pierre Poisot, président de cette association fondée en 1920, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Jean-Paul Emorine, sénateur LR de Saône-et-Loire et membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Sylvain Hilairet, directeur de la BPIA et commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône, et Thomas Brugger, directeur du service départementalde l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), se sont recueillis devant le Monument aux morts de la caserne avant de déposer des gerbes.



Après un 2ème dépot de gerbes au Carrefour des Médaillés Militaires, à proximité des bureaux d'AXA Assurance Chapelon et Naegelen, les nombreux invités étaient conviés à retourner dans l'enceinte de la caserne, le temps de quelques prises de paroles.



Tour à tour, le directeur de la BPIA, le président de la 238ème section des Médaillés Militaires, le maire, le sénateur et le sous-préfet ont tenu un discours.



L'occasion pour Jean-Pierre Poisot de faire l'historique de l'association et le sénateur d'attribuer une médaille à Jean-Pierre Poisot et le colonel Pascal Boulling, ex-directeur de la Base pétrolière interarmées.



Aujourd'hui, la 238ème section des Médaillés Militaires de Chalon-sur-Saône, avec une moyenne d'âge de 77 ans, compte 84 adhérents dont 63 membres, 18 veuves et 3 dames d'entraide.



Étaient également présents, Solange Dorey, conseillière municipale chargée des relations avec le monde associatif, le colonel Roger Chaudron, président d'honneur de l'Union nationale des parachutistes (UNP) Section 712 Guy De Combaud Roquebrune, le commandeur de la Légion d'honneur Marc Marchione, le lieutenant-colonel Luc Pillot de Coligny, délégué militaire départemental et le capitaine Fabien Farrugia, commandant de la Compagnie de gendarmerie de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati