Développer les adhésions au sein du CDJSEA

Les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif de Saône -et-Loire ont fait un point de leur Comité départemental lors de leur assemblée générale statutaire à Chalon-sur-Saône

A travers les différents rapports : moral du président Gérard Tollard; d’activités par la secrétaire Yvonne Le Floch et financier avec le trésorier Marius Viero, le Comité départemental de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71), il a été possible de se rendre compte que cette association se portait relativement bien autour de ses 111 d’adhérents atteinte en 2019.

Le Président a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui, bénévolement, font vivre l’association bien implantée sur le département et dont l’une des concrétisations est la participation active à la Journée Mondiale du bénévolat. Il a été possible aussi de se rendre compte que le Comité était présent dans de nombreuses manifestations départementales.

Un appel aux adhésions des médaillés

Une nécessité de voir adhérer des personnes médaillées afin de grossir les rangs du Comité Départemental la preuve de la vie active pour celles et ceux qui ont été récompensé en leur attribuant la Médaille de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif au titre de bronze dans un premier temps. Pour exemple sur la dernière promotion sur 40 médaillés seulement 7 ont adhéré.

Une fois l’attribution faite en Préfecture, le nouveau médaillé se doit d’adhérer à l’association qu’est le Comité Départemental de la Jeunesse des Sports, et de l’Engagement Associatif, moyennant une cotisation annuelle de 25 euros. Rien n’est obligatoire, mais cela permet de garder l’esprit entre les Médaillés de tous les échelons, tout en recevant le Journal National et départemental et en participant aux diverses activités du Comité.

De son coté le CDJSEA assure quelques partenariats en direction du handicap avec une association de pêche; au Tournoi International des jeunes U13 organisé par la FC Chalon; en étant aux cotés du club de tennis de table du Creusot pour l’organisation, en avril 2020 du Championnat de France et en participant également à la Journée Mondiale du Bénévolat qui récompense des bénévoles de tous le département

Des récompenses

Pour cette occasion d’Assemblé générale, qui se tenait dans un salon de l’Hôtel Ibis de Chalon-sur-Saône, une plaquette Fédérale a été remise par le Président Gérard Tollard, à deux membres du Comité Directeur : Jean-Claude Derain et Marcel Guillaumin pour leur fidélité et leur engagement au sein du Comité Départemental.

Le Président Tollard au nom du Préfet de Saône-et-Loire a remis la Médaille d’Argent à Roger Genieux, dirigeant et éducateur au sein du FC Chalon

Une assemblée générale qui a vu la présence Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône accompagné de deux de ses délégués, Pierre Carlot et Dominique Rougeron; Dominique Melin, vice présidente du Grand Chalon; Isabelle Dechaume, vice-présidente du Conseil Départemental ainsi que Patricia Rossignol, vice-présidente de la FF de Lutte.

L’occasion pour le CDJSEA de remettre le Challenge René Bêche attribué cette année à l’Eveil de Chalon pour ses excellents résultats en compétition de Gymnastique rythmique sportive (GRS).

