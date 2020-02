Guillaume et David, franchisés Repar’stores, prolongent la vie de vos volets roulants, stores, stores bannes…

La réparation et la motorisation, c’est leur affaire !!

Un volet roulant bloqué, un store banne récalcitrant, des toiles déchirées, des lames cassées, ou tout simplement l’envie de transformer un volet roulant ou un store banne à manivelle en volet ou store électrique ?

Le bon réflex, c’est d’appeler Repar’Stores ! A l’autre bout du fil : Guillaume et David spécialisés dans la réparation, la motorisation des volets roulants et Stores Bannes.

Le rendez-vous est fixé dans les 48h et vous recevez un sms de confirmation.



Guillaume Forget

Le Grand Chalon, La Bresse et la côte chalonnaise bénéficient, depuis 4 ans, des services de Repar’stores grâce à Guillaume et David qui sont les artisans franchisés du secteur. Ils dépannent plus de 900 clients chaque année dans notre région.

Ces professionnels, rigoureusement formés, savent installer ou remplacer tous types de volets roulants, stores bannes, en neuf ou en rénovation. Mais, le cœur de leur métier étant de « sauver » l’existant, ils préfèrent toujours réparer plutôt que de changer. Une conception économique et écologique à laquelle ils sont attachés l’un comme l’autre !

De plus, Guillaume et David établissent des devis gratuits et garantissent leurs installations/réparations (2 ans pour les pièces et tabliers et 5 ans pour les moteurs).



David Durieux

« Avec plus de 300 références de pièces dans nos camions atelier, nous réparons immédiatement sur place, dans 90% des cas. Mais s’il faut commander, nous sommes livrés en 48 heures grâce à notre réseau !» nous confie Guillaume.

La qualité de service, la réactivité, la rapidité d’intervention et les tarifs très compétitifs (à partir de 70 € pour les réparations et 260 € pour les motorisations) de ce réseau de 200 franchisés indépendants séduisent plus de 80 000 clients chaque année en France depuis 10 ans. Pourquoi pas vous ?



Si vous souhaitez motoriser vos volets roulants…



C’est le moment d’appeler Guillaume et David !

Ils vous offrent 100€ TTC* de remise sur la motorisation

*Offre valable du 15 Février au 31 Mars 2020. Voir conditions sur www.reparstores.com





Le Grand Chalon, la côte chalonnaise et la Bresse bénéficient des services de Repar’stores grâce aux artisans franchisés du secteur :

Guillaume Forget 06.27.66.47.34 [email protected]

David Durieux 06.17.16.56.42 [email protected]

www.reparstores.com

CJ