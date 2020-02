De Inès à Yness, au ROC, la boxe s'accorde toujours au féminin

Le clin d'œil d'Info Chalon

Si nous jouons sur l'homophonie entre les 2 prénoms, Yness Jupille, 10 ans, partage bien un point commun avec l'ancienne championne de Bourgogne, Inès Belhadj : avoir évoluer dans la petite section du Ring Olympique Chalonnais (ROC).



Inscrite depuis seulement un mois au club de boxe anglaise, si l'on se fie à son sourire, la petite Chalonnaise semble s'épanouir dans le sport qu'elle a choisi.



Yness fait office de pionnière car elle est la 1ère fille à intégrer la petite section boxe éducative assaut (BEA)*.



Depuis sa réouverture, après une pause d'une 15aine d'années, à la faveur de la 4ème édition du Forum de la vie associative et sportive, organisée par l'Office municipal du Sport (OMS) et qui avait lieu le samedi 7 septembre 2019, la BEA connaît d'emblée un succès puisque 25 petits boxeurs — et désormais une boxeuse! — de 6 à 10 ans se sont inscrits.



Entraînés par Abdelillah Dati, Sabri Fergani, Emmanuel Deux et le président du ROC, Saïd Fergani, nos «baby boxers» ont cours le mercredi matin, de 11 heures à 12 heures et le samedi matin, de 10 heures 30 à 11 heures 30.



Avec un tel encadrement, ils ont intérêt à se tenir!



Le samedi 22 février, le club recevra la visite du Ring Athlétique Lédonien (RAL) pour une rencontre amicale à la Salle Armand Langlais.



Encadré par l'emblématique Serge Pantel, le RAL est le 1er club de Bourgogne Franche-Comté. Au programme, 40 assauts sont prévus lors de la rencontre. De 10 heures à 12 heures, pour la petite section et de 14 heures à 16 heures, pour les 11-17 ans.



Cette journée riche en enseignements se terminera par un goûter et une remise de diplômes.

* Appelée également baby boxe.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati