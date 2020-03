Samedi «Le Voyage du Docteur Dolittle» en version sourds et malentendants au Mégarama Chalon

L'équipe de Ciné-ma différence de Chalon-sur-Saône vous donne rendez-vous samedi au Mégarama Chalon pour une séance adaptée aux sourds et aux malentendants de «Le Voyage du Docteur Dolittle». Plus de détails avec Info Chalon.

L'équipe de Ciné-ma différence de Chalon-sur-Saône vous donne rendez-vous au Mégarama Chalon pour une séance adaptée aux sourds et aux malentendants de «Le Voyage du Docteur Dolittle», samedi, à 13 heures 45.



Synopsis:Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l'excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre victorienne s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques.



Mais quand la jeune Reine Victoria tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.



Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d'amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle.



Une très jolie comédie fantastique pour toute la familleet une expérience de cinéma vivante et chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est!



«Le Voyage du Docteur Dolittle», samedi 15 février 2020, à 13 heures 45.



Informations et réservations :

Tél. 03.85.46.00.96

Messagerie électronique (e-mail) : [email protected]

Tarif :

6 euros (5 euros pour les moins de 16 ans).

Informations pratiques :

Version sourds et malentendants.

Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent l'ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents dans la salle jusqu’à la sortie.

Les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'association de leur venue par mail ([email protected]) ou par téléphone ci-dessus.

Adresse :

Cinéma Mégarama Chalon

1, Rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati