Mariage et divorce se sont pavanés à Chalon pour le meilleur...et pour le rire

Tandis qu’à la Saint-Valentin on fourmille d’idées afin que ce jour béni des dieux pour qui se moque comme de l’an quarante de son caractère commercial et consumériste, en ce vendredi 14 février, salle Marcel-Sembat à Chalon-sur-Saône on a carrément pris le contre-pied de cette entreprise louable dans l’absolu. En tapant à bras raccourcis sur cette vénérable institution qu’est le mariage, et son corollaire lorsque rien ne va plus, le divorce, sur le papier diamétralement opposés…