Le trio vocal féminin Tzarik a chanté à ‘L’Atrium’

Le public a découvert les chants traditionnels de la méditerranée au Caucase !

Vendredi, à partir de 20 heures, à la Galerie d’Art de l’Atrium, rue du Pont à Chalon-sur-Saône, Patricia Piana avait organisé une soirée événement avec la venue du trio de vocal féminin Tzarik (qui veut dire petite fleur en arménien). L’occasion pour le public chalonnais de découvrir les musiques du monde et plus précisément celles des chants traditionnels de la méditerranée au Caucase.

Trois voix subtiles et enchanteresses ont entonné successivement ‘Iros Angellos’ (Grèce), ‘Ashun daje mori’ (Tsigane), ‘Ogréyalo Yasno sloentsè’ (Bulgarie), ‘Délé Yaman’ (Arménie)… mais aussi des chants judéo espagnols, portugais, Andalous, de Tchétchénie et d’Italie. Un trio qui a fait partagé sa sensibilité au public et qui tout naturellement a été ovationné en fin de concert.

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B