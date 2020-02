Inauguration de la façade extérieure des vestiaires Jean Pierre Adams du FC Chalon

Deux fresques de toute beauté pour ce joueur exceptionnel qu’était Jean Pierre Adams et qui marquera le club chalonnais à tout jamais !

Ce samedi à 16 heures, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, assisté de Dominique Melun, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, charge de la vie dans les quartiers, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Philippe Finas, Adjoint aux Sports, de Pierre Carlot, Délégué aux Sports, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, avait convié les présidents des clubs de football du FC Chalon Pascal Jacques et de l’ A.C.F Driss Essabar ainsi que de nombreux dirigeants, joueurs et sympathisants du club.

L’inauguration avait lieu en présence de Bernadette Adams qui était très émue de l’événement et qui confiait à info-chalon : « Aujourd’hui cette inauguration représente beaucoup pour moi ! Il y avait déjà le terrain Jean Pierre Adams et aujourd’hui ce sont les vestiaires et cela me procure un immense plaisir parce que je vois que Jean Pierre à Chalon-sur-Saône était très aimé et cela conforte ce que je pense. J’étais au courant de l’événement parce qu’on m’avait demandé mon autorisation au mois de juillet et bien sûr j’avais dit oui. Ce que je vois, c’est que Jean-Pierre est toujours resté dans le cœur des chalonnais et cela me touche. Je remercie toutes les autorités qui ont rendu ce projet possible. Depuis 11 ans j’ai acheté une maison du côté de Caissargues (30) vers Nîmes ce qui me permet d’être vers mon fils. Je reste un peu dans le football en suivant les résultats des crocodiles (Nîmes Olympique)».

Après un bref discours du Président du Grand Chalon, s’en suivait la mise à jour de la fresque du visage de Jean Pierre Adams et la visite de la deuxième fresque sur le côté latéral du mur des vestiaires .

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B