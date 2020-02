À la découverte du nouveau bar de nuit branché sur l'Île Saint-Laurent, «Le Phénix»

Info Chalon ouvre les portes d'un nouveau temple de la nuit Chalonnaise : «Le Phénix», le bar lounge à l'ambiance conviviale et chaleureuse sur l'Île Saint-Laurent, ouvert à la faveur des festivités du Nouvel an.

Ouvert à la faveur des festivités du Nouvel An, le dimanche 31 décembre, «Le Phénix» vient renforcer l'offre déjà existante dans le milieu de la nuit Chalonnaise.



Situé sur l'Île Saint-Laurent, avec ce nouveau bar lounge de 120 m2, Redouan El Mourtadi a concrétisé un rêve.



Âgé de 42 ans, cet entrepreneur est loin d'être un inconnu pour les Chalonnais. Après avoir travaillé dans la restauration avec l'En-cas au 5 Rue Carnot, de 2004 à 2008, avant de gérer une brasserie à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) de 2009 à 2010, et l'En K Délice à Saint-Marcel, jusqu'en 2019.



Redouan a également été éducateur spécialisé à la la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), de 2012 à 2015, notamment dans un centre éducatif fermé en Seine-Saint-Denis.



Mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de sa première expérience dans le monde de la nuit! Les nostalgiques de l'Opéra Night, la fameuse boîte de nuit de Beaune démolie en 2015, se souviennent probalement qu'un des chauffeurs des fameux Opérabus*, n'était autre que Redouan.



Il a aussi été agent de sécurité dans plusieurs établisements du département, notamment Le Rock, à Montchanin, et Le Diapason, à Tournus.



Mais celui qui est également le gérant de la SARL REM Événementiel, doté d'une expérience riche en relations, n'est pas seul aux manettes du Phénix...



En effet, Stéphanie Rebillon, 27 ans, est également responsable de ce nouvel endroit branché. La souriante jeune femme a été barmaid aux 3 Brasseurs. Elle a reçu une formation de qualité avec Sylvie et Jean-Philippe Dalmas, gérants du restaurant-traiteur l'Île Chaumette, à Épervans.



«Concernant le projet, et je suis vraiment content de lancer cela avec Stéphanie, il y avait un local dans la Rue de Strasbourg qui était disponible. La rue était connue de tous les Chalonnais comme étant animée avec plusieurs restaurants réputés. J'ai visité les lieux et j'ai tout de suite senti le potentiel, en tant qu'entrepreneur. J'ai alors fermé mon affaire sur Saint-Marcel pour me consacrer uniquement à cette nouvelle activité», nous explique le bien avisé Redouan.



Il faut dire qu'il a pas été très difficile à convaincre dans cette nouvelle aventure, cela faisait un moment qu'il mûrissait le projet.



Avec sa lumière tamisée, conférant au lieu une atmosphère feutrée et conviviale, Redouan voulait une décoration à son image, c'est-à-dire sans trop de chichi.



Justement, convivialité «c'est le maître-mot» au Phénix, selon les propres mots du gérant.



Et ce n'est pas «Antho» qui dira le contraire!



«Comparé à d'autres établissements que j'ai fréquenté, c'est vraiment une autre ambiance. Stéphanie et Redouan sont vraiment sympas. C'est simple, je me sens détendu comme à la maison», déclare le jeune homme.



Stéphanie nous précise que le Phénix prévoit des soirées à thème et qu'il est possible de privatiser le lieu (anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, ...).



Dernier point, et non des moindres, l'ouverture, cet été, d'une terrasse de 20 m2 à l'arrière de ce nouveau temple de la nuit à Chalon-sur-Saône.

* Navettes mis en place par le gérant de l'Opéra Night, Bernad Salvat, pour éviter les risques d'accidents liés à l'alcool au volant. Les Opérabus prennaient en charge les clients sur réservation dans un rayon de 50 km.

Horaires :

Ouvert du mercredi au dimanche, de 19 heures à 1 heure.

Fermé lundi et mardi.



Contact :

Tél. 06.81.34.42.58.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati