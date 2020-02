Les gagnants des places pour le Carnaband's Show de samedi

Attention les horaires ne sont pas interchangeables !

Merci aux innombrables participants... Hélas impossible pour nous de satisfaire tout le monde et nous sommes conscients du nombre de déçus. Bon carnaval à toutes et à tous ! Merci de vous munir d'une carte d'identité et de vous présenter à la billetterie de l'Elan Chalon afin de retirer vos places.

Et les gagnants sont

14H30

Marion AUFEVRE - Epervans 2 places

Françoise GABILLET - Saint Rémy - 1 place

Maryse GENIAUX - Châtenoy le Royal 2 places

Didier GAUGY - Saint Marcel - 2 places

20h30

Lucas BAUDOT - Chalon sur Saône 2 places

Didier CLAUDEL - Saint Rémy 2 places

Jeanine SARRE - Mercurey 2 places