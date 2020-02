A Chalon, l'aéromodélisme, une vraie cure de jouvence

Le coup de coeur d'info-chalon.com

Ne pensez surtout pas que l'aéromodélisme est réservé exclusivement aux enfants et autres "ados" attardés ! Bien au contraire à vrai dire ! Ce dimanche à l'occasion du rassemblement organisé par la Formation Aéromodéliste Chalonnaise à la Maison des Sports, c'est auprès de Pierre Bondon, âgé de 82 ans et originaire de Devrouze que nous avons pu parfaire notre connaissance de cet univers, bien trop méconnu.

Oui, oui... 82 ans ! Et Pierre Bondon en connaît un rayon sur le sujet. Tombé dedans à la plus tendre enfance, il a connu au fil des décennies de véritables révolutions technologiques dans cet univers. Des révolutions passées par les moteurs à caoutchouc pour arriver à la technologie du moment. Lorsqu'il passe quelque peu la main, c'est l'armée qui va raviver quelque peu ce goût pour tous les engins qui volent et notamment en devenant adepte des vols circulaires en Algérie. A l'âge de 45 ans, cette passion ne le quittera plus ! Une passion qui l'amène à constuire des appareils et ce n'est que très récemment qu'il s'est mis à les faire voler. Et l'octogénaire en connaît un rayon sur tout ce qui vole... sans oublier la cornemuse, autre passion qui l'amène à fréquenter le Folk Club Chalonnais.

Laurent Guillaumé