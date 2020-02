Les Monotitudes vous donnent rendez-vous au Carnaval

LesM♀n♂titudes vont défiler à Chalon-sur-Saône pour Carnaval ! Une équipe de pirates en monocycle va déambuler dans le cortège, n°30, ces dimanches 23 Février et 1er Mars. Parmi eux, nos impitoyables athlètes seront présents : Lucas, Champion de France en saut en hauteur et Romain, 3ème aux Championnats de France en saut en hauteur et 15ème en trial. Venez nous voir nombreux et rencontrer tous nos autres valeureux sportifs !

L’association est également en quête de son trésor : un local pour stocker le matériel et abriter les entrainements du samedi après-midi. Si vous avez un tel lieu ou connaissez quelqu’un, faites-le nous savoir. Cela permettra d’assurer les meilleures conditions pour la préparation de notre élite en vue des Championnats du Monde 2020, en Juillet à Grenoble.