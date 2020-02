Le Palet Vert à Chalon sur Saône - Du bio à portée de main... et pour tous les goûts !

C'est la bonne surprise pour info-chalon.com. En l'espace de quelques semaines, la boulangerie située Place Pierre Semard à Chalon sur Saône (Place de la gare) a déjà trouvé sa clientèle. Et le mercredi, le pain est gratuit .. Les explications d'info-chalon.com

Ouverte sept jours sur sept, de 5h à 21h, "Le Palet Vert" la nouvelle boulangerie inaugurée au mois de Janvier et située 5 Rue Charles Baudelaire près de la gare à Chalon sur Saône, a de quoi faire sensation. Produits locaux et faits maison, pour les amateurs de sucré et de salé, des pizzas aux formules petit-déjeuner sans oublier l'offre spéciale du mercredi : pour un produit acheté au même prix, votre baguette de pain offerte ! Pour rendre service et se montrer solidaire, elle compte également se lancer dans un concept d'insertion au monde du travail pour les personnes sans emploi, de quoi satisfaire tout le monde. Cependant, de nombreuses surprises sont encore attendues... Pour en savoir plus, leur site web "www.palet-vert.com" est à votre disposition.

Maéna GUYENOT

Bio, local et solidaire

Le tryptique est clairement affiché par Anwar Berguiga et son équipe constituée autour de son épouse, Olfa, d'Estelle en pâtisserie et d'Anaïs en boulangerie . Ce chalonnais historique, bien connu dans le monde de la lutte, était parti du côté de Marseille pour parfaire la maîtrise de son métier, avant de revenir à Chalon sur Saône et de monter sa propre enseigne. "De A à Z, tous nos produits sont bios et locaux. Proposer du bio pour tous" affiche avec le sourire Anwar, qui ne compte plus ses heures pour faire tourner sa boutique qui a très vite trouvé ses soutiens, au regard de la qualité du pain produit. Soutenu par le département de Saône et Loire, Pôle Emploi et la Dirrecte , du haut de ses 37 ans, Anwar entend faire de sa boulangerie, un strapotin vers le marché de l'emploi pour un certain nombre de personnes restées à l'écart trop longtemps.