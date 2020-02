Les vainqueurs du jeu-concours Goldmen, ce sont...

Pour qu’il y ait des gagnants…il faut qu’il y ait des perdants, hélas beaucoup plus nombreux dans le cas présent, et nous en sommes désolés, mais les règles du jeu imposent des décisions drastiques ! Toujours est-il que la société Pyrprod a offert deux fois deux places, et les lauréates pour le concert du groupe Goldmen du vendredi 10 avril à 20h30 en la salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône sont :

Emilie ALBRAN (de Chalon)

Anaïs Guillemaut (de Châtenoy-le-Royal)

Chaque gagnante a par conséquent la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix. Prière de présenter une pièce d’identité pour pouvoir accéder le moment venu au spectacle.