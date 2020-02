Conférence lundi au Clos Bourguignon sur les 12 Compagnons de la Libération natifs de Saône-et-Loire

Hier, une conférence de présentation de l'exposition départementale du CDRD 71 et consacrée aux 12 Compagnons de la Libération natifs de Saône-et-Loire était organisée au Clos Bourguignon. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 24 février, à 16 heures, une conférence de présentation de l'exposition départementale«Les 12 Compagnons de la Libération natifs en Saône-et-Loire» était organisée par le Centre de documentation Résistance et déportation de Saône-et-Loire (CDRD 71) au Clos Bourguinon, suivie du vernissage de l'exposition officielle, à 17 heures.



Le CDRD71 est une association loi 1901 présidée par Simone Mariotte et qui regroupe 25 associations patriotiques de Saône-et-Loire avec pour objectifs de collecter des archives associatives ou privées avec inventaire et conservation de ces archives par les Archives départementales de Saône-et-Loire (AD71).



La conférence était animée par Michel Debost, historien local du Louhannais.



Parmi les 12 Compagnons de la Libération, citons les Chalonnais Firmin Jean-Jacques Vermeil, mort pour la France le 17 juillet 1943, à Orel , en Russie, et Raymond Basset.



Les 10 communes qui ont vu naître 1 (ou 2) Compagnon de la Libération ont participé financièrement à cette exposition.



La présidente du CDRD 71 et le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, prirent ensuite la parole.



Parmi les personnes présentes lors de la conférence, Mina Jaillard, conseillière municipale à la Culture, Nicolas Vernay, président du Comité local de l'Association nationale des anciens combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) et Jean-François Drillien, président du Comité de Chalon-sur-Saône de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), pour ne citer qu'eux.



«Les 12 Compagnons de la Libération natifs en Saône-et-Loire», exposition à voir jusqu'au jeudi 27 février, de 14 heures à 18 heures, au Clos Bourguignon. Entrée libre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati