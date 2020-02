Belle réunion familiale pour les 100 ans de Suzanne Sotty Pacholski

C’est toujours un moment agréable que de souhaiter un anniversaire, surtout quand celui-ci est pour une non-moins agréable personne qui fête ses 100 ans. Ce fut le cas samedi dernier à l‘hôtel des Charmilles de Lux ou a été honoré Suzanne Sotty, épouse Pacholski.

Native de Paris le 21 février 1920, d’une famille originaire du Pays minier, notre centenaire est arrivée à Chalon-sur-Saône en 1964 suite au recrutement de son mari, René Pacholski, au sein de l’usine Kodak en tant que chef de la sécurité incendie jusqu’en 1985, lui qui avait été pompier de Paris de 1937 à 1964. De leur union heureuse, laquelle a duré 66 ans, il y eu quatre enfants, puis six petits enfants et quinze arrières petits enfants.

Un instant de sympathique de partage familial auquel Gilles Platret a tenu à saluer, par amitié pour la famille et sans doute aussi pour Sébastien Pelletier Pacholski, ancien commandant de la CRS 43, aujourd’hui affecté du coté de Strasbourg. Notre site info-chalon.com tient à nouveau à féliciter et à remercier Suzanne Sotty Pacholski, pour sa gentillesse, son sourire et sa longévité. Un vrai moment de bonheur.

JC Reynaud