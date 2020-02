Réception des partenaires et des Reines du Carnaval

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi à 19 heures, dans la salle du Conseil de la Mairie de Chalon-sur Saône, Gilles Platret, entouré de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, René Dubois, Président du Comité des fêtes et de Sébastien Mercey, Vice-président du Comité des Fêtes, ainsi que de nombreux élus et sympathisants, avait convié tous les partenaires, les Reines du Carnaval, les Reines de quartiers et du Grand Chalon pour la 100ème édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône.

Info-chalon vous propose de revivre le déroulement de cette soirée dans son intégralité :

Extraits du discours de Sébastien Mercey : « Le Comité des Fêtes remercie tous les partenaires de cette édition 2020 : la ville de Chalon, Le Grand Chalon, l’Elan Chalon, Les Vignerons de Buxy, Chérie F.M, le Crédit Mutuel, Info-Chalon, Ford, Bourgogne Traiteur, Entreprise Bruno Montillet, Mickael Granjean électricité, les commerçants du Centre la Thalie, la Brasserie ‘Le Concept’, Kangourou Kids, AVL, Fer et Métaux, Etablissement Sauvage, Entreprise Nuzillet, Cyril Givry, Etablissement Pelletier, API, Noces Blanche, VITI TP et Etablissement Tisserand... C’est grâce à eux, si ces festivités ont pu avoir lieu ! ».

Accueil des Reines conduites par Gilles Platret :

Océane Chanussot 2ème Vice-Reine,

Manon Joseph 1ère Vice-Reine,

Sydney Roussel Reine du Carnaval de Chalon édition 2020

Extraits du discours de René Dubois : « Ce soir, le Comité des Fêtes reçoit ses partenaires, la Mairie, ses Reines. Cette première partie de carnaval 2020, la centième du nom est manifestement un immense succès tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. En 48 ans, c’est la première fois que je vois autant de monde sur le circuit […] Je me dois de commencer cette soirée par de sincères remerciements car cette manifestation chalonnaise toujours aussi prisée n’aurait pas son succès sans votre investissement. Les moyens humains et matériels du Comité des Fêtes sont bien insuffisants pour une telle manifestation et par conséquent nous ne pouvons pas nous passer de vous. Je souhaite sincèrement que notre collaboration perdure, se fidélise et que chaque partie puisse y trouver satisfaction et intérêt […] Au nom des membres de tout le Comité des Fêtes, je remercie les Comités de Quartiers ainsi que les généreux donateurs, bravo et merci à tous ! Mais je le redis, le carnaval chalonnais n’est pas seulement l’affaire du Comité des Fêtes, c’est l’affaire de toute une ville, la municipalité, les commerçants, les quartiers, les associations… et c’est en restant dans un tel élan de générosité, de bénévolat et de volonté que nous pouvons avoir la fierté d’offrir à notre ville et à ses habitant, une belle fête de printemps. Une fête riche en couleur, en bonne humeur, une fête que nous souhaitons à la portée de tous et qui réunisse dans la même gaîté autour de notre roi Cabache, toutes les générations. Je vous souhaite à tous ici présents de profiter des dernières manifestations de notre Carnaval édition des 100 ans avec la nuit du carnaval, la cavalcade, le rondo, le feu d’artifice… Soyez-en les heureux témoins ou participants ! ».

Extraits du discours de Gilles Platret : «Merci d’être présents à ce rendez-vous qui est d’abord celui de l’amitié. Je veux adresser mes remerciements aux partenaires du Comité des Fêtes qui ont été salués comme il se doit par le Président Dubois et dont la longue liste a été énumérée par Sébastien Mercey, qui ont joué un rôle indispensable à l’accomplissement de cette belle fête [...] Je veux remercier à travers vous les entreprises, une entreprise qui est présente ici aujourd’hui parmi nous, c’est l’entreprise Dodille, Luc qui est là et les dessins qui sont derrière nous et qui ont été réalisés par son grand-père qui dessinait le contour des chars de carnaval depuis la fin des années 1930 jusque dans les année 1960. Nous avons retrouvé ces dessins et ils nous ont été prêtés à l’occasion de cette soirée […] J’aimerais aussi avoir un mot pour vous mesdemoiselles (Reines de Carnaval) car cette soirée vous est dédiée. Il est de tradition qu’après le choix des bijoux, la Municipalité reçoive les reines de Carnaval, les reines des quartiers et des communes du Grand Chalon en même temps pour leur témoigner de notre admiration et de notre reconnaissance […] Je vous rappelle mesdames et messieurs que les Reines de Carnaval sont les héritières des reines du travail et qui étaient élues il y a plus d’un siècle dans les ateliers de Chalon. Elles étaient élues pour leur mérite et elles ont gardé ce caractère là et elles sont là parce qu’elles sont méritantes [...] Ce 100ème anniversaire de Carnaval que nous vivons est le témoignage que Chalon demeure une ville singulière, que Chalon demeure une ville à part et bien cultivons cette voie et cette joie de vivre et c’est comme cela que nous projetterons Carnaval dans un 2ème siècle l’année prochaine et cela, c’est quelque chose de très fort. Vive les Reines, Vive le Carnaval, vive Chalon ! ».

S’en suivait la traditionnelle photographie sur les marches,

La remise d’une enveloppe aux Reines de Carnaval pour un voyage d’une destination de leur choix,

La remise d’un bouquet à toutes les Reines présentes,

La découverte des cadeaux offerts aux Reines de Carnaval,

Les remerciements à l’association Cœur de Ville,

Le buffet de l’amitié clôturait, quant à lui, cette soirée de grande convivialité.

J.P.B