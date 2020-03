Sophie Maraux, Proviseure du lycée Emiland Gauthey à Chalon sur Saône est Officier de l'Ordre des Palmes Académiques

“Au nom du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, j’ai l’honneur de vous faire Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques”. Le ton était solennel, ce mardi dans les salons feutrés du Sénat, à Paris, lors de la remise des insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques à Sophie Maraux, proviseure du Lycée Emiland Gauthey de Chalon-sur-Saône, par le Sénateur Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de Belfort et en présence de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire.

Une distinction qui honore celle qui avait été promue chevalier en 2014 à Stockholm, par l’Ambassadeur de France en Suède, et qui récompense une fois encore son investissement et son engagement. Les Palmes Académiques sont la plus ancienne des distinctions décernées à titre civil.