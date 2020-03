Les enfants déguisés et leurs parents participent activement au carnaval !

Le photoreportage info-chalon.com !

Avec un parcours raccourci à cause d’une météo peu clémente, le défilé a pris le chemin de la rue Michelet, boulevard de la République, rue Général Leclerc pour s’acheminer, Place de l’Hôtel de Ville, où de nombreux enfants et parents déguisés ou non ont participé activement à cette 100e édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône.

Après un accord parental, voici les photographies des enfants qui ont pris la pose pour info-chalon.

Bravo à eux et merci à vous tous d’avoir bravé une météo maussade !

(A suivre, les autres photographies)

J.P.B