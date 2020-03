Nouvelle campagne de collecte des Restos du Cœur dans le Chalonnais dès ce vendredi sur trois jours

La campagne d'hiver des Restos du Cœur touche à sa fin. Dans deux semaines, c'est la campagne d'été qui va débuter. Les bénévoles seront présents dans 12 moyennes et grandes surfaces dans le Chalonnais pour cette grande collecte de vendredi à dimanche. Plus de détails avec Info Chalon.

La campagne d'été des Restos du Cœur débute le mercredi 18 mars.



Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars 2020, l'association organise pour ce faire une collecte nationale dans 12 moyennes et grandes surfaces du Chalonnais, alors que la campagne d'hiver touche à sa fin.



Pendant ces 3 jours, 220 bénévoles seront mobilisés, dont 80 d'un jour, en appellent à votre générosité.

Voici la liste des 12 centres commerciaux du Chalonnais où les bénévoles seront présents pendant les 3 jours de la campagne de collecte :

(par ordre alphabétique)



Auchan Sennecey-le-Grand

Carrefour Chalon Nord

Carrefour Chalon Sud

Carrefour Market Châtenoy-le-Royal

Carrefour Market Saint-Marcel

Colruyt Givry

E.Leclerc Chalon-sur-Saône Nord

E.Leclerc Chalon-sur-Saône Sud-Lux

Géant Casino Chalon-sur-Saône

Intermaché Chalon-sur-Saône

Intermarché Saint-Désert

Cette collecte auprès des consommateurs est, pour l'association créée en 1985 suite à l'appel de Coluche et qui fonctionne essentiellement sur les dons, la possibilité d'obtenir des produits plus variés et de diversifier les dotations.



Généralement, ce sont les produits alimentaires non périssables qui manquent le plus, à savoir les conserves de viandes, de poissons, conserves de légumes, de légumes secs, de fruits, des pots de confitures, des compotes, du chocolat, biscuits ou du lait. À noter que seuls des produits secs sont collectés, afin de permettre le transport et le stockage en toute sécurité. Sans oublier les produits d’hygiène (tampons, serviettes, mouchoirs, savons, gel douche, du shampoing, brosses à dent ou du dentifrice) et des produits pour bébés (lait de croissance, couches et produits d’hygiène…).



Avec la générosité et la gentillesse inscrites dans leur ADN, les 150 bénévoles du Centre de distribution de Chalon-sur-Saône ont accueilli 640 familles bénéficiaires de l'aide alimentaire, soit 1444 personnes, pendant cette dernière campagne d'hiver qui a débuté fin novembre. Ce sont ainsi plus de 114 000 repas qui ont été distribués durant ces 16 semaines.



640 familles donc, soit une baisse d'environ 5 % pour les familles et de 2 % des bénéficiaires, par rapport à la campagne d'hiver 2018-2019.



«Moins de familles nombreuses, certes, mais une augmentation significative des personnes isolées et des familles monoparentales», nous explique, à ce sujet, Bernard Cadot, responsable du Centre de distribution de Chalon-sur-Saône.



L'année dernière, à la même période, les Restos ont récolté 16 tonnes de produits «dont 4 tonnes en produits pour bébés», indique le responsable.



«On espère que cette année, malgré le contexte, les gens restent aussi généreux», précise-t-il.



Mais attention, l'activité de l'antenne Chalonnaise ne se restreint pas à l'aide alimentaire et se spécialise dans l'aide à la personne.



Ainsi, elle propose tout au long de l'année un atelier coiffure, des soins esthétiques, des cours de français (individuels ou collectif), de la distribution de produits pour bébés ou de vêtements.



L'association a également organisé 2 sorties cinéma au Mégarama Chalon, 110 personnes pour la1ère ont assisté à «La Reine des Neiges 2» et 230, lors de la 2ème sortie, la semaine dernière, pour «Le Voyage du Dr. Dolittle».



Voici en chiffres le résultat de cette campagne d'hiver des Restos du Cœur qui s'achève:



55 tonnes de produits (alimentaires et non alimentaires) collectés

1150 colis de dépannage, soit une augmentation de 9% par rapport à la campagne précédente

900 distributions de vêtements

140 coupes pour l'atelier coiffure

40 soins esthétiques

60 bébés bénéficiaires de l'aide

53 apprenants en français

Les inscriptions en vue de la campagne d'été ont lieu tous les mercredis, de 9 heures à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures.



Notons, par ailleurs, que l'antenne de Chalon-sur-Saône est le 1er centre de distribution des Restos du Cœur sur les 20 que compte la Saône-et-Loire, en terme de bénévoles et de bénéficiaires de l'aide alimentaire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati