Nouvelle permanence pour l'association Sclérose en Plaques 71 à Chalon sur Saône

L'association Sclérose en Plaques 71, met en place une permanence d'accueil de personnes concernées par la Sclérose en Plaques,

au Centre de Rééducation M. Boucicaut, 2 avenue Pierre Mendès France à Chalon sur Saone,

tous les 2ème mardis de chaque mois de 13h30 à 16h30

Ce mardi 9 mars, vous pouvez donc obtenir des informations sur cette pathologie et sur l'association. Le but est d'éviter l'isolement face à cette maladie, échanger et mutualiser les connaissances, partager les stratégies développées par chacun pour améliorer la qualité de vie....

La Sclérose en Plaques est une maladie auto immune qui affecte le système nerveux central, et concerne environ 100 000 personnes en France. Elle se traduit par des perturbations plus ou moins présentes : fatigabilité importante, troubles sensitifs, cognitifs, moteurs, qui vont d'une simple gêne à des handicaps lourds. La prise en charge médicale de cette maladie a beaucoup progressé ces dernières années et les recherches se poursuivent pour répondre à de nombreux questionnements sur les causes, le processus d'évolution et sur les traitements.