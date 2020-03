MUNICIPALES - Pour Alain Rousselot-Pailley et Ensemble Chalon, "l'urgence n'est pas à un verdissement de Chalon sur Saône"

Chalon mérite un avenir durable !

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Cette injonction d’agir est ancienne mais reste hélas criante de vérité, et nous ne pouvons que regretter que la majorité municipale se contente d’éléments de communication sans réelles propositions globales et concrètes….

Avec Ensemble Chalon, nous estimons que le combat pour sauver notre planète doit commencer à l’échelle de notre ville. Fort de ce constat, nous portons le projet durable le plus ambitieux pour ces élections municipales à venir. Un projet durable ne peut se résumer au saupoudrage de verdure sur telle rue ou sur telle place !

Nous considérons comme primordial d’engager un vaste plan de re-végétalisation sur la ville en commençant par créer une forêt urbaine avenue Niepce. Trop d’années ont été perdues, et il est temps de donner à cette avenue en plein cœur de notre ville, son rayonnement et son rôle central de communication.

Une mobilité durable doit également être favorisée par une optimisation et une amélioration de service en créant une navette fluviale entre les parkings relais et le centre-ville. Un transport bloqué dans les embouteillages routiers ne sera jamais un transport efficace ! Il est impératif de réorganiser le réseau sur un axe Nord-Sud (La Thalie – Avenue Niepce – Ile Saint Laurent) avec des navettes à fréquence élevée et propres, et en réactivant un plan vélo.

L’utilisation des transports publics doit être encouragée en proposant la gratuité progressive sur tout le réseau en partenariat avec l’agglomération. Certaines villes l’ont fait pourquoi pas Chalon !

Ayons le courage de l’ambition pour notre ville avec de véritables projets innovants et structurants. L’urgence climatique n’est pas à « un verdissement de notre ville », l’urgence écologique ne peut être cantonnée à une étiquette politique, cette urgence doit dépasser les vieux clivages. Cette urgence doit nous dépasser et nous rassembler autour du projet le plus ambitieux pour notre ville.

Retrouvez toutes nos propositions sur ensemblechalon.fr

Alain Rousselot Pailley

Tête de liste Ensemble Chalon