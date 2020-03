MUNICIPALES - Le candidat du Rassemblement National à Chalon sur Saône visé par une enquête judiciaire pour escroquerie présumée

Selon nos confrères de l'AFP, le candidat du Rassemblement National, Franck Diop, est visé par une enquête judiciaire pour escroquerie présumée. "Fausses déclarations en vue de percevoir les allocations de chômage. Une enquête ouverte le 13 février à la suite d'une plainte de Pôle Emploi. L'enquête porte sur "une falsification de documents" Il est accusé d'avoir "indûment perçu 17 660,62 euros d'allocations chômage" et d'avoir "falsifié une attestation d'employeur". Le candidat du Rassemblement National à Chalon sur Saône a été pointé du doigt il y a quelques jours sur la manière dont la liste aurait été constituée, avec au moins 4 personnes qui ont dénoncé des manipulations. Contacté par info-chalon.com, Franck Diop a déclaré "avoir déposé plainte" suite à la dépêche de l'AFP et se dit " attéré", "une tentative trouble et douteuse de falsifier le débat municipal", "c'est une affaire strictement privée qui n'a rien à voir avec les élections".

Laurent Guillaumé