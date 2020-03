« Ecrans, réseaux sociaux où en êtes-vous ? » à la Bibliothèque Universitaire de Chalon-sur-Saône

La Bibliothèque Universitaire et le Service de Médecine Préventive de Chalon situés dans l’IUT de Chalon-sur-Saône vous proposent une exposition « Ecrans, réseaux sociaux où en êtes-vous ? ».

L’exposition a pour but d’interpeller le visiteur, de l’amener à se questionner sur son utilisation des écrans et des réseaux sociaux.

Elle se compose de 8 panneaux pour sensibiliser et informer sur cette thématique. Ces panneaux sont accompagnés d’affiches illustrant l’addiction au digital, de documentation traitant ce sujet de société. Des quizz sont mis à disposition pour s’évaluer.

« Ecrans, réseaux sociaux où en êtes-vous ? » du 10 mars au 17 avril 2020. Bibliothèque Universitaire de Chalon-sur-Saône, 1 allée des Granges Forestier. Ouvert au tout public – possibilité de visites de groupes

Lundi : 9h00 - 12h15 et 13h00 - 18h00

Mardi : 9h00 - 12h15 et 13h00 - 18h00

Mercredi : 9h00 - 13h00

Jeudi : 9h00 - 12h15 et 13h00 - 18h00

Vendredi : 8h15 - 12h15 et 13h00 - 17h15

Contact : [email protected] / [email protected]