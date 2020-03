MUNICIPALES - Pour Nathalie Leblanc, chef de file de Cultivons Chalon, "nous portons un projet ambitieux et porteur d’espoir pour Chalon, pour vous toutes et tous".

5 questions ont été adressées à chacune des têtes de liste. Liberté à eux de répondre avec l'espace qu'il souhaite. Nathalie Leblanc, tête de liste de Cultivons Chalon répond aux questions d'info-chalon.com.

Quel est votre état d’esprit à quelques jours du premier tour des municipales ?

Notre équipe est motivée et soudée. Elle est compétente et prête à construire avec les Chalonnaises et Chalonnais une ville plus solidaire, écologique et démocratique.

Nous recevons un bon accueil de nos concitoyens.

La mobilisation sur le 1er tour devra néanmoins être importante. Il y a sept listes en présence. Les résultats seront serrés et ce premier tour est capital.

Il est donc important de voter dès ce dimanche 15 mars pour notre liste Cultivons Chalon.

Vos détracteurs vous associent au bilan Sirugue, que leur répondez-vous ?

Des projets d’envergure ont été portés par l’équipe menée par Christophe Sirugue de 2008 à 2014. Ils ont eu un impact positif pour les Chalonnaises et Chalonnais.

Dès 2008 nous avons pris en compte les questions environnementales et sociales.

La rénovation urbaine aux Prés Saint-Jean, la lutte contre la précarité énergétique et le bus à haut niveau de service, qui n’est plus remis en cause, se sont inscrits dans ce cadre.

Nous avons également déployé des services utiles pour les habitants : service handicap, maison des associations, EHPAD public…

Pour ma part, j’ai porté et mené à leur terme la rénovation de l’accueil de jour et de l’Epicerie sociale ainsi que la revalorisation de la Mission locale.

Bien que des instances participatives aient été créées, nous n’avons pas suffisamment associé la population dans les prises de décision.

C’est un élément que nous avons pris en compte.

C’est pourquoi nous prévoyons d’impliquer très fortement les habitants : Observatoire des politiques publiques, comité d’élaboration et de suivi des grands projets, appels à projet, conseil intergénérationnel et budgets participatifs.

Les thèmes écologiques et environnementaux sont très tendances dans l’opinion publique, quels sont les engagements sur lesquels vous souhaitez engager Chalon sur Saône ?

La transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique sont décisives pour l’avenir des générations futures. Aucun groupe ou parti n’a le monopole des questions environnementales qui doivent être prises en compte dans toutes les actions menées.

Toutes les nouvelles constructions, les aménagements des quartiers que nous engagerons (Ile Saint-Laurent, Stade Fontaine-au-Loup, Prés-Saint-Jean, Aubépins) intégreront des normes environnementales élevées sur les matériaux utilisés, la gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement, et des voiries.

Les périodes de chaleur et de canicule sont plus nombreuses et plus longues surtout pour les populations fragilisées. Elles imposent de créer des îlots de fraîcheur, des lieux où se rafraîchir. Ces mesures d’urgence sont à accompagner d’actions sur le moyen terme. Il faut intégrer dans notre urbanisme ces changements climatiques et végétaliser la ville pour aider les populations à mieux vivre.

L’augmentation de la pollution atmosphérique engendre des problèmes respiratoires, des allergies et des pathologies diverses. Nous renforcerons les analyses et l’information de la population. Nous veillerons à la qualité de l’eau.

Travailler sur les mobilités permettra de lutter contre la pollution et d’améliorer la santé de tous. Nous créerons de nouvelles lignes de transports en commun et améliorerons les connexions avec les trains. Nous promouvrons les mobilités actives en établissant un plan cohérent de pistes cyclables jalonnées de lieux de stationnement pour vélos et créeront des itinéraires sécurisés pour les piétons avec des espaces de repos.

Nous élaborerons un Plan alimentaire territorial favorisant la mise en place des circuits courts et du bio dans la restauration scolaire, le portage des repas à domicile.

Nous mettrons en place des lieux dévolus aux producteurs locaux, maraîchers, artisans.

Nous travaillerons avec les industries et toutes les activités économiques pour mettre en place une charte verte de la ville, en toute transparence.

Le maire sortant entend engager la ville sur le déménagement du Musée Niepce de l’autre côté de Saône, quel est votre sentiment ?

Le Maire actuel parle du déménagement du musée Niepce depuis de nombreuses années sans l’avoir ni conçu ni réalisé.

Un transfert dans l’ancien hôpital pose question au regard de la configuration du bâtiment et des normes de conservation des œuvres photographiques.

Ce déménagement nécessiterait un budget excessivement élevé. La dégradation des finances de la Ville provoqué par la politique menée par le Maire actuel ne le permet pas.

Nous proposons un agrandissement du musée sur son site actuel afin de le consolider et de le rendre plus accessible.

Sur l’Ile Saint- Laurent, nous prévoyons la création d’ un lieu alternatif et culturel incluant des espaces de création, de représentation et d’exposition pour les pratiques artistiques professionnelles et amateures.

Nous voulons créer un pôle culturel de part et d’autre de la Saône en reliant l’Ile Saint-Laurent au centre-ville.

Ce projet sera construit avec les partenaires culturels, les commerçants et les habitants.

Un message à celles et ceux encore indécis sur le 1er tour ?

Nous sommes une équipe de citoyennes et citoyens, de bénévoles, de militants et d’élus, unis.

Nous sommes la liste de rassemblement de la gauche.

Nous portons un projet ambitieux et porteur d’espoir pour Chalon, pour vous toutes et tous.

Nous aimons Chalon. Nous croyons aux atouts de notre ville et aux talents qui la composent. Nous voulons construire, avec vous, son avenir.

Nous nous engageons à travailler en toute transparence et avec constance. Nous travaillerons dans le cadre d’une gestion financière responsable.

Le 1er tour est vraiment capital.

Pour l’avenir de notre ville, dès le 15 mars votez et faites voter pour la liste Cultivons Chalon.