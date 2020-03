MUNICIPALES - Gilles Platret réélu pour la 2e fois au premier tour

Le duo, constitué de Gilles Platret et Sébastien Martin, peut avoir le sourire. Contre toute attente, et face à 6 autres listes, ils ont réussi le pari quasi impossible... celui de s'imposer au 1er tour.

Même pas peur du Coronavirus, la liste En Avant Chalon a rassemblé plus de la moitié des 9500 bulletins déposés dans les urnes ce dimanche. Un pari quasi impossible. Personne n'imaginait une victoire au premier tour parce que mathématiquement, le défi s'annonçait quasi impossible face à six autres listes. C'est dire que ce soir, l'un et l'autre vont pouvoir souffler et surtout passer un coup d'accélérateur dans leurs ambitions. Nathalie Leblanc totalise 1181 vois avec 12, 48 % et Mourad Laouès 1319 voix et 13,94 %. Isabelle Dechaume se contente de 799 voix et 8,44 % et Alain Rousselot-Pailley 6,34 % et 600 voix. Le Rassemblement National fait sans doute son plus mauvais score avec 3,36 % alors que Lutte ouvrière clôture le bilan de la soirée avec 2,48%.

En attendant, malgré l'abstention record, Gilles Platret peut considérer cette soirée comme un plébiscite des Chalonnais qui se sont déplacés.

Sur sa page Facebook, le duo a tenu à réagir "Nous sommes, Sébastien Martin et moi, très honorés de la confiance que vous venez de nous renouveler en nous réélisant avec la liste « En avant Chalon » au premier tour de l’élection municipale avec 52,93 % des voix.



Nos remerciements les plus sincères vont à l’ensemble des Chalonnaises et des Chalonnais.



Mais il ne s’agit pas d’oublier que les circonstances actuelles sont terribles et qu’elles nous imposent de poursuivre immédiatement le travail que nous avons entamé pour la sécurité sanitaire de chacune et de chacun des habitants de notre ville.



Bien affectueusement à tous"

L.G - photo Facebook Gilles Platret