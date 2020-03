MUNICIPALES - A Chalon sur Saône, Mourad Laouès appelle à poursuivre la dynamique écologiste

Communiqué de presse

Nous remercions les électeurs qui se sont déplacés pour cette élection qui a eu lieu dans un contexte particulier de crise sanitaire.

L’épidémie du COVID-19 atteint des proportions importantes. Toutes nos pensées vont aux familles aux personnes confinés qui n’ont pas pu se déplacer et au personnel soignants à qui nous assurons notre plus fort soutien.

Nous regrettons la baisse de la participation mais nous la comprenons. L’épidémie est en effet d’une importance inégalée et la priorité va à la santé de toutes et tous. Nous invitons tous les habitants à la plus grande prudence dans les jours qui viennent.

Des mesures ont été prises pour que ce scrutin, important pour la vie démocratique, se passe de la manière la plus sûre.

Nous remercions les électeurs qui nous ont fait confiance et permis ce score historique. Aujourd’hui nous sommes la première force d’opposition à Chalon.

Je remercie également toute l’équipe de Bien Vivre à Chalon 2020 pour le travail qu’ils et elles ont accompli.

Avec cette campagne et ce score, la dynamique de Bien Vivre à Chalon 2020 s’ancre désormais durablement dans le paysage politique local.

C’est une situation inédite à Chalon : une liste écologiste et citoyenne recueille 1 319 voix, soit près de 14 % des suffrages exprimés.

L’écologie confirme qu’elle est fédératrice. Elle a permis à des citoyens et des citoyennes de lancer une dynamique gagnante, et de porter un projet émancipateur et porteur d’espoir. Partout en France des listes citoyennes et écologistes se sont déclarées. Une première dans notre histoire. Le message est clair : les citoyennes et les citoyens sont convaincus que la transition écologique est la solution pour gagner la bataille du climat, lutter contre les inégalités sociales et renouveler les pratiques démocratiques, au niveau local et global.

C’est, plus que jamais, le moment d’entrer dans l' urgence écologique et protéger le monde des vivants, de tous les vivants, à commencer par les plus fragiles et les plus vulnérables, premières victimes de tous les défis que nous relevons aujourd’hui. Cet épisode du coronavirus prouve les dangereuses limites de notre modèle ultra-libéral qui nous conduit droit dans le mur.

Au delà de notre score, malgré l’abstention, la population Chalonnaise montre son besoin d’avancer sur les urgences écologiques et sociales.

Bien Vivre a Chalon 2020 est déterminée pour défendre ce projet porteur d’espoir face à l’inaction de Monsieur Platret en matière d’écologie.

Notre dynamique va se poursuivre. Nous appelons les citoyennes et les citoyens chalonnais à rejoindre notre mouvement pour promouvoir au sein du conseil municipal, et à l’extérieur, un projet rassembleur pour relever les défis de l’urgence écologique et sociale.