Face à l’épidémie du COVID-19, la direction du Centre Hospitalier William Morey a décidé de déclencher son plan blanc ce vendredi 20 Mars.

I. Déclinaison concrète du plan blanc

La porte d’entrée du hall principal est fermée. L’accès pour les consultations et les visites exceptionnelles se fait par l’interphone du PC de sécurité.

Dans la pratique, ce plan blanc signifie l’application de mesures particulières, adaptables en fonction de l’évolution de l’épidémie, pour apporter des renforts de personnels à certains services.

La direction reste naturellement attentive aux conditions de travail du personnel et aux temps nécessaires de récupération pour plusieurs semaines.

Nous pouvons également compter sur le soutien d’institutions partenaires :

Le CH de Sevrey a mis en place une Cellule de soutien psychologique départementale destinée aux patients et aux personnels

Le Grand Chalon et la ville de Chalon ont mis en place avec l’Education nationale l’accueil en crèche et dans les écoles avec accueil périscolaire

I1. Organisation de la prise en charge de l’épidémie COVID-19 dans le territoire Nord Saône-et-Loire

Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux publics et privés du Nord Saône et Loire s’unissent et mettent en place une organisation structurée sur le territoire :

Renforcement de la régulation au SAMU - Centre 15

Dans les services d’accueil des urgences : prise en charge spécifique des patients présentant des signes évocateurs du COVID 19 (Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Le Creusot, Autun).

Unités dédiées à la prise en charge des patients suspects ou positifs COVID-19

o A ce jour, 4 unités dédiées ont été créées : au centre hospitalier William Morey (2), à Montceau et à l’Hôtel-Dieu du Creusot

o D’autres unités pourront être créées en fonction des besoins