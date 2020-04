Livraisons et pot commun pour les soignants au Piccadilly

Depuis le début du confinement Piccadilly Café Vous propose tous les jours, même le dimanche et les jours fériés, des plats cuisinés « Maison » pour 8 €. La vente s’effectue à Piccadilly café de 11h à 13h. Nous vous proposons également un service de livraison gratuite sur Chalon sur Saône , Saint Remy, Saint Marcel, Chatenoy le Royal , Dracy le Fort et Mercurey. Pour toute livraison il est important d’appeler le 06 34 08 06 24 avant 10h30 ou de laisser simplement un SMS. Les plats sont publiés tous les jours vers 8h30 sur notre page Facebook (piccadillyKafe) afin de vous permettre de faire votre choix. En vous inscrivant sur cette page, vous pourrez accéder tous les jours aux plats qui sont proposés.

Piccadilly café s’est également engagé avec votre aide, à offrir des plats cuisinés aux soignants. Dans ce cadre une cagnotte a été ouverte pour que vous puissiez faire des dons qui seront convertis en petits plats cuisinés dans notre cuisine et qui leurs seront offerts.

Vous pouvez faire un don en utilisant le lien suivant : www.lepotcommun.fr/pot/3fxejhvi

Nous publions régulièrement l’état financier de cette cagnotte sur notre page Facebook.

Nous faisons également appel aux distributeurs qui peuvent participer à cet acte solidaire en nous fournissant des produits en dates courtes que nous nous appliquerons à transformer pour adoucir le quotidien de ceux qui prennent soin de nous.

Nous comptons sur vous,

Christophe Lemond, Gérant, Piccadilly café