Décès de Francis Mastrolia - Bien Vivre à Chalon et l'Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique et Citoyenne rendent hommage à leur ancien colistier

Tristesse... et sentiment de grande injustice.



Notre ami et colistier Francis MASTROLIA vient de nous quitter, emporté par le Covid-19.

Francis était un concentré d’humanité et de convictions, engagé avec force dans des combats nobles.

Élu municipal en région parisienne avant de devenir Chalonnais, il était actif depuis et très investi dans des combats écologiques et sociaux.

Candidat aux élections de mars 2020 avec Bien Vivre à Chalon, il n’a pas ménagé sa peine pour voir émerger une alternative municipale à Chalon.

Francis était aussi animé d’une grande joie de vivre, qu’il savait partager.

Francis, tu nous manqueras. Nous perdons un ami et un compagnon.

Nos pensées les plus affectueuses vont à Denise et à ses enfants.

Pour l'heure, la famille tient à vivre son deuil discrètement. Nous rendrons hommage à Francis une fois sortis de la crise sanitaire. Prenez soin de vous.

La liste Bien Vivre à Chalon

Avec tristesse, nous avons appris que notre ami, Francis Mastrolia,

s’est éteint hier, jeudi 30 avril 2020, à midi des suites du covid.



Il était un militant de longue date notamment dans ACTE. On retiendra de lui sa joie de vivre, son humour, son grand cœur et sa détermination dans tous les combats. Il était toujours disponible pour partager les tâches.



Nous lui rendrons hommage une fois sortis de la crise sanitaire.



Toutes nos pensées vont à sa compagne, Denise et à ses enfants dans cette triste épreuve.



Prenez soin de vous.



Mickaël Bouteilley pour ACTE