Les commerçants du Centre Ville partagent leurs sentiments après une semaine de déconfinement (2)

Aujourd’hui, Celine Romann du magasin Cocoon

S’il y a bien un magasin, à Chalon-sur-Saône, de parfums et cosmétiques aux senteurs d’ailleurs, qui vous propose un moment d’évasion rien que pour vous, c’est à la jolie boutique ‘Cocoon », située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée.

L’interview de Céline Romann, la gérante du magasin :

Comment avez-vous vécu cette semaine de déconfinement en tant que commerçant ?

“Ce fut un réel plaisir de pouvoir ré-ouvrir cette semaine et de retrouver mes clients. Ce retour s'est très bien passé, surtout les jours de soleil, les Chalonnais et les clients des alentours étaient au rendez-vous!“.

Comment avez-vous trouvé votre clientèle lors de cette première semaine ?

“Les clients fidèles ont exprimé des messages trés chaleureux et cela fait vraiment chaud au coeur. J'ai eu le sentiment que beaucoup avaient pris conscience de l'importance des petits commerces de centre ville. Un vrai soulagement car cela n'était pas gagné. Car Il y avait une crainte, c’est que les clients ne se sentent pas en sécurité et ne reviennent pas tout de suite!“.

La clientèle était-elle sensibilisée (porteuse de protection, soucieuse) ?

“Il a été rare que les personnes ne portent pas de masques, deux seulement sur toute la semaine. Beaucoup ne les portent pas dans la rue mais dès qu'ils rentrent dans les commerces, ils respectent la volonté du commerçant et le mettent. J'avais au préable passé le message que les clients pouvaient me faire confiance, qu'ils seraient accueillis en toute sécurité, c'est pourquoi je ne peux pas laisser certaines personnes rentrer sans masques et ne rien dire. C'est un respect mutuel, tout du moins, c'est la règle dans ma boutique et je reste intransigente. Finalement, je constate que la plupart des personnes partage mon avis!“.

Le taux de fréquentation dans votre commerce a-t-il comblé vos attentes?

“Finalement, le résultat de la semaine était vraiment agréable ! La fréquentation était très bien dans l'ensemble malgré le mauvais temps de certains jours (+30% par rapport à la même semaine 2019), j'ose donc espèrer que cette semaine qui s'annonce belle sera encore meilleure, même si le chiffre sera forcément en dessous car l'an dernier, c'était la Fête des mères!“.

Trouvez-vous que les rues piétonnes étaient très fréquentées lors de cette première semaine de déconfinement ?

“Pour une semaine de déconfinement, je pense que c'était très correcte il faut tout de même être conscient que malgré tout le dispositif mis en place pour que les clients soient en sécurité, il restait une crainte chez beaucoup de personnes ce qui est normal. C'est certainement très bien car cela permet de reprendre progressivement, il n'y a pas trop d'attente car nous devons limiter le nombre de personnes dans les boutiques!“.

J.P.B