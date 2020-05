CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON SUR SAONE - Les 12 adjoints élus avec 2 voix de l'opposition

C'est par 36 voix soit deux voix de plus que celles de la majorité qu'ont été élus les 12 adjoints de la ville de Chalon sur Saône.

Premier adjoint au maire en charge de la sécurité, des finances et de l’administration générale :

Hervé Dumaine

2e adjointe en charge des affaires scolaires :

Amelle Deschamps

3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales :

Bruno Legourd

4e adjointe en charge de la culture :

Bénédicte Mosnier

5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation :

John Guigue



6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale :

Valérie Maurer



7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration :

Maxime Ravenet



8e adjointe en charge de l’espace public :

Françoise Chainard



9e adjoint en charge des sports :

Philippe Finas



10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable Évelyne Lefebvre



11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers :

Jean-Michel Morandière



12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement :

Sophie Landrot