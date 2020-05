L'association Espace PaMA est inscrite dans le programme national Coup de pouce réparation vélo et ouvre son atelier de réparation à Chalon sur Saône

L’association Espace PaMA (Partage et Mobilité Active) est inscrite dans le programme national COUP DE POUCE RÉPARATION VÉLO, proposé par le Gouvernement pour encourager la pratique du vélo au quotidien et financé par les Certficats d'Economie d'Energie (CEE). Il s’agit concrètement d'une prise en charge allant jusqu’à 50€ pour la remise en état d'un vélo, pour un usage utilitaire, c'est-à-dire pour des déplacements du quotidien (travail, courses...).

Espace PaMA ouvre son atelier le Mardi 19 mai à partir de 17 à 19 h sur rendez-vous, et ensuite chaque semaine même horaire.

Inscrivez vous sur la plateforme https://www.coupdepoucevelo.f r/ ou prenez contact avec nous : [email protected]



Avec le "coup de pouce réparation vélo", vous bénéficierez de l'adhésion à notre association pour l'année 2020. Elle qui permet d'accéder à l'atelier (10€ individuel, 20€ famille) et de faire différentes réparations sur le vélo : changer un pneu usé, régler les freins, les vitesses...

Prochainement, l'association proposera des séances de "remise en selle", également financées dans le cadre de ce programme "Coup de pouce". Il s’agira d'accompagner celles et ceux qui ne sentent pas sûrs d'eux pour circuler en ville, au milieu des voitures, sur des aménagements cyclables pas toujours satisfaisants.

Notre objectif est d’encourager à prendre le vélo pour les petits trajets du quotidien. De nombreux déplacements sont réalisés sur de courtes distances (environ 50 % des déplacements des habitants d'un territoire comme le nôtre font moins de 3 kilomètres). La voiture est très utilisée pour ces déplacements alors qu’il existe une solution bien plus efficace : le vélo !

C’est une solution économique, bonne pour la santé et l'environnement, rapide et efficace en ville. En cette période de crise sanitaire, après 2 mois de quasi-inactivité, nous avons tous besoin de nous aérer, de combattre le stress et de bouger. L’activité physique nous rend plus forts face au virus.

Alors, déconfinez pour avec prudence, déplacez vous à vélo

Plus d'informations : www.coupdepoucevelo.fr/ et e spacepama.org