Ce mercredi collecte de sang au Clos Bourguignon

L’Association pour le don de sang bénévole de Chalon organise ce mercredi 27 mai de 15 h 30 à 19 h 30 une collecte de sang en partenariat avec l’Etablissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté.

Le don de sang est essentiel et vital à la santé publique et aux soins de nombreux malades. Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté 600 dons sont nécessaires. Les produits sanguins ont une courte durée de vie (7 jours seulement pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges).

Avec le déconfinement qui s’amorce les hôpitaux reprennent une activité plus normale, accueillant à nouveau les malades dont la prise en charge avait été repoussée pendant la crise sanitaire et les besoins en produits sanguins remontent ces dernières semaines à 95% de leur niveau habituel. Durant cette période inédite, afin de faciliter l’accueil sécurisé des donneurs, réduire les délais d’attente et respecter les mesures de distanciation, la collecte se déroule sur rendez-vous.

Si vous désirez participer à celle du 27 mai à Chalon dépêchez vous de réserver votre créneau à l’adresse mail mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 03.85.42.74.90.

Sachez que les mesures de distanciation et les gestes barrières sont appliqués à toutes les étapes du don. L’Etablissement français du sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté fournit un masque à tous les donneurs ainsi qu’au personnel et aux bénévoles.

Gabriel-Henri THEULOT